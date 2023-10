Widzieliśmy najdroższe słuchawki świata. Aż baliśmy się ich dotknąć

Audio Video Show 2023 odbywające się właśnie w Warszawie to szansa na to, żeby dotknąć i przetestować sprzęt, na jaki stać tylko milionerów. Można tam znaleźć słuchawki Orpheus HE-1 kosztujące tyle, co pół mieszkania w stolicy - ale w strefach Sennheisera jest też masa innych ciekawych sprzętów, również z innych kategorii produktowych i tych niższych półek cenowych.