Masz wolne 100 tys. zł? To możesz sobie pozwolić na jedną kolumnę Dali Epikore 11

Audio Video Show to jedna z niewielu okazji, by móc zobaczyć, dotknąć i posłuchać sprzętu z naprawdę wysokiej półki - nie tylko jakościowej, ale i cenowej. Jedna kolumna Dali Epikore to koszt dokładnie 99999 zł. Psychologiczna bariera 100000 zł za kolumnę nie została więc przekroczona. Uff, co za ulga.



Żarty żartami, ale Epikore 11 mogą stanowić atrakcyjny kąsek dla tych, których nie stać na jedzenie na śniadanie jajecznicy przyprawionej płatkami złota, częściej niż raz w tygodniu. A tak już zupełnie na serio - najwyższy segment audio rządzi się swoimi prawami i cenami - takie kwoty za sprzęt tej klasy nie zdziwią żadnego majętnego fana doskonałego audio.