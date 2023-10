Te kolumny kosztują 200 tys. zł i ponoć są warte każdej złotówki. Bowers & Wilkins 800 Signature

W Warszawie właśnie trwa Audio Video Show 2023 i można tam między innymi zobaczyć naprawdę wyjątkowy sprzęt audio. Należy do nich nowy produkt firmy Bowers & Wilkins, czyli maksymalnie wypasione kolumny serii 800 Signature. Nie wydaje mi się, by wielu Polaków chciało poświęcić na nie połowę kwoty za którą można kupić małe mieszkanie, ale chętni na ekskluzywne balsamowanie uszu z takich prestiżowych kolumn niewątpliwie się znajdą.



Wyobraźcie sobie, że macie do dyspozycji milion złotych i macie ochotę zakupić flagowe modele kolumn Bowers & Wilkins 801 D4 Signature. Milion złotych wystarczy wam zaledwie na cztery zestawy takich kolumn, chociaż zostanie wam trochę drobnych na waciki. Acz nie jest to do końca pewne.



W nowej serii kolumn B&W znalazły się zarówno topowe modele podłogowe 801 D4 Signature, jak i znacznie bardziej przystępne cenowo podstawkowe modele 805 D4 Signature, które sprawdzą się dobrze w przypadku mniejszych powierzchni. W tym przypadku przystępna cena oznacza tylko ćwierć kwoty, jaką musimy zapłacić za droższą wersję, ale i tak jest to suma niebagatelna.