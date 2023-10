Na widok tej polskiej marki uronisz łezkę wzruszenia. Unitra znów wyląduje w naszych domach

W PRL posiadaczem radia Unitry takiego jak Śnieżka można było się stać stosunkowo łatwo, ale do wieży Unitra Diora wzdychało już wielu. Powiedzmy sobie szczerze, że nie chodziło o to, że był to sprzęt niezwykłej jakości - po prostu przy odrobinie wysiłku dało się go zdobyć i... nie było specjalnie innego wyboru. Po zachodnie rozwiązania w rodzaju Technicsa trzeba już było udać się do Pewexu i płacić w dolarach, które nie każdy posiadał.