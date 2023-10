Czarne krążki wróciły do łask. Giełda winyli hitem Audio Video Show

Od lat w świecie audio obserwujemy trend powrotu do tych czasów bardziej analogowych niż cyfrowych. Płyty winylowe przeżywają swoją drugą młodość - zarówno te nadal produkowane, jak i kupowane z drugiej ręki, zarówno po to, by ich słuchać, jak i po to, by… dołączyć je do swojej kolekcji. W dobie streamingu wyrastają na najważniejszy fizyczny nośnik muzyki.