Słuchałem muzyki ze sprzętu audio wartego 8 mln złotych. Tak, osiem baniek

Goście w ciszy i skupieniu mogli się delektować dobiegającymi do nich falami dźwiękowymi, a opiekun stoiska co jakiś czas podchodził i zmieniał płyty. Na zestaw Audio Note (UK) Level 5 / 6, który pojawił się w stolicy, składają się dwa odtwarzacze - jeden do winyli, drugi do CD. Gramofon to topowy 3silnikowy TT-3 II Reference z wkładką IO-Ltd moving-coil z elektromagnesem w generatorze, który jest zasilany swoim niezależnym układem.