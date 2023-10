Technics ma gramofon czwartej generacji. Wzbudza ogromne zainteresowanie na Audio Video Show

Firma podaje, że Technics SL-1200GR2 należy do pierwszych przedstawicieli nowej generacji urządzeń i nie ma co martwić się efektem zębatkowania. W pozbyciu się go pomaga opracowany na nowo jednowirnikowy, płaski bezrdzeniowy silnik napędu talerza. Złącza też są wysokiej jakości: to terminale phono do kabli odpinanych, a w środku mamy metalową konstrukcję ekranującą.