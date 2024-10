Ta giełda winyli to dowód na to, że czarne krążki mają się świetnie

Audio Video Show to jedne z największych tego typu targów na świecie i drugie co do wielkości w Europie. Raz do roku do stolicy Polski zjeżdżają się wszyscy najwięksi, najpopularniejsi i najlepsi producenci sprzętu z kategorii RTV. Ponad siedmiuset wystawców prezentuje z dumą swoje produkty w salach konferencyjnych i pokojach w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy, a łącznie mają do dyspozycji wraz z gośćmi aż dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni.