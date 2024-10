Znalazłem moje dźwiękowe marzenie. To idealny zestaw dla nowoczesnego audiofila

Adaptacyjne dostrojenie akustyczne (ADAPT) to przełomowa innowacja opracowana przez inżynierów Focal. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi, Utopia Diva dostosowuje się do akustyki pomieszczenia oraz indywidualnych preferencji słuchacza. Funkcja ta, dostępna w aplikacji Focal & Naim, pozwala na przeprowadzenie testów dźwiękowych i optymalizację ustawień głośników w zależności od ich umiejscowienia i charakterystyki przestrzeni. W kilku prostych krokach technologia ta dostraja ustawienia, aby zapewnić idealnie zrównoważony dźwięk i spersonalizowane wrażenia słuchowe. Są absolutnie niezwykłe, gorąco namawiam państwa do ich przetestownia. A Audio Video Show 2024 jest do tego idealną okazją.