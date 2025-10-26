Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie

Ładowanie...

Kiedy na Audio Video Show 2025 zobaczy się kolumny Vivid Audio G1 Spirit Cu to trudno będzie przejść obok nich obojętnie. Te spektakularne obudowy w kształcie przypominającym muszlę - inspiracje zaczerpnięte z natury przez słynnego projektanta Laurence'a Dickie'ego - wyglądają tak, jakby wylądowały bezpośrednio z alternatywnego wszechświata, gdzie wysokotonowy sprzęt audio decyduje się wyglądać niczym dzieło sztuki zamiast typowego czarnego pudełka.

Polska publika ma niezwykłą szansę doświadczyć tych głośników osobiście w Skybox 206 na PGE Narodowym podczas wielkiego święta audiofili. Vivid Audio przywiózł sztandarowy model G1 Spirit Cu na warszawskie targi jako polską premierę tej trzeciej generacji kultowej serii Giya - serii, którą na rynku obserwujemy od niemal osiemnastu lat. To jest moment, który ci naprawdę poważnie myślący o dźwięku nie mogą sobie pozwolić na przegapienie.

Vivid Audio G1 Spirit Cu

Kiedy inżynieria spotyka się z szaleństwem - architektura G1 Spirit Cu

Nowy G1 Spirit Cu to daleko więcej niż kosmetyczne odświeżenie poprzednich generacji. Zespół inżynierów Vivid Audio wprowadził fundamentalne zmiany, które mogą być niezauważalne dla oka, ale dla ucha są rewolucyjne. Najważniejszą zmianą jest zastosowanie miedzianego obwodu magnetycznego w głośnikach średniotonowych - rozwiązanie, które debiutowało w sztandarowej serii Moya M1. To innowacyjne podejście zmniejsza drugą i trzecią harmoniczną aż o 20 decybeli w stosunku do tradycyjnych konstrukcji.

Vivid Audio G1 Spirit Cu

Ale to dopiero początek. Obudowy zostały całkowicie przeprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Stressed Skin łączącej żywicę, włókno szklane i węglowe. Kontrolowane naprężenia w materiale zwiększają sztywność i wytrzymałość konstrukcji, jednocześnie czyniąc całą strukturę lżejszą. To osiągnięcie jest szczególnie imponujące biorąc pod uwagę, że każda para G1 Spirit Cu waży 67,4 kg - co oznacza, że mamy do czynienia z poważnym sprzętem. Nowe zwrotnice pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tych zaawansowanych przetworników, dostarczając więcej detali, większą spójność i lepszą kontrolę nad całym spektrum audio.

Istnieje coś szczególnie fascynującego w tym, że kolumny tego kalibru - wyceniane na około 445 tys. zł za parę - są ręcznie robione w skromnym na tle europejskich i azjatyckich centrów audio mieście Durban w RPA. Tam w fabryce Vivid Audio trzydzieści pięć pracowników tworzy każdy element projektu - od kompozytowych obudów z napreżonym włóknem węglowym, przez spersonalizowane przetworniki, aż po zwrotnice.

Ten proces rzemieślniczy to świadomy wybór firmy. Założona w 2001 r. przez Philipa Guttentaga i Laurence'a Dickie'ego (projektanta słynnego Nautilusa z Bowers & Wilkins), Vivid Audio od początku stawiała na fundamentalną prawdę: najlepsze rzeczy w audio nie powstają na linii produkcyjnej - powstają w głowach inżynierów, którzy rozumieją zarówno fizykę dźwięku, jak i jego emocjonalny wpływ.

Tapered Tube Loading - tajemniczy zwrot, rewolucyjne działanie

Ci, którzy znają historię hi-endu znają nazwę Tapered Tube Loading - rozwiązanie, które Dickie opracował do Nautilusa i które stanowi fundament każdego głośnika Vivid Audio. W G1 Spirit Cu ta technologia osiąga nowy poziom doskonałości. Zasadniczo chodzi o eliminację rezonansów i odbitych fal wewnątrz obudowy poprzez zastosowanie specjalnie ukształtowanych tuneli pochłaniających. Dla laika - to niczym cyfrowy cyfrowy inżynier dźwięku pracujący wewnątrz głośnika, zapewniając, że żaden niechciany szum czy odbicie nie zakłóca czystości sygnału.

Vivid Audio G1 Spirit Cu

W G3 Cu i G4 Cu, mniejszych modelach serii, komory tłumiące są teraz w pełni zintegrowane z obudową.Cała seria Giya zachowuje teraz jednolitą, spójną estetykę, którą wdrożył Laurence Dickie. Gdy spojrzysz na G1 Spirit Cu z różnych kątów, zauważysz, że każda linia, każda krzywizna, każdy niuans ma cel - estetyka nie jest przypadkowa, lecz funkcjonalna.

Sala 206 na PGE Narodowym - to tam

Audio Video Show 2025 odbywa się na trzy lokalizacjach w Warszawie - PGE Narodowym, hotelu Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip - od 24 do 26 października. Kolumny Vivid Audio G1 Spirit Cu znajdują się w Skybox 206.

Targi przyciągają ponad 180 wystawców, oferujących około 600 marek z całego świata, wszystko to w ponad 190 salach demonstracyjnych. Dla entuzjasty elektroniki użytkowej to raj - możliwość usłyszenia sprzętu wartego miliony złotych, zarówno tego, który można kupić teraz, jak i marzeń na lata przyszłe.

Specyfikacje, które mówią same za siebie

Dla tych, którzy lubią liczby: G1 Spirit Cu to system czterodrogowy z pięcioma przetwornikami. Pasmo przenoszenia to od 25 Hz (przy -6 dB) do 36 000 Hz. Czułość wynosi 92 dB przy 1 metrze odległości, a impedancja nominalna to 6 omów. Mogą przyjąć moc do 1600 watów.

Vivid Audio G1 Spirit Cu

Częstotliwości przejścia wynoszą 220 Hz, 880 Hz i 3500 Hz, co oznacza gładkie przejścia między głośnikami basowym, średniotonowym i wysokotonowym. Zniekształcenia harmoniczne drugiej i trzeciej harmonicznej to mniej niż 0,3 proc. w całym paśmie.

Vivid Audio to nie jedyny producent, który zdecydował się zaprezentować swoje sprzęty na targach Audio Video Show 2025 w Warszawie, które jako Spider’s Web objęliśmy patronatem medialnym. Więcej informacji na temat sprzętów, jakie na nich prezentowano, znajdziecie na przygotowanej specjalnie w tym celu podstronie naszego serwisu.

Maciej Gajewski 26.10.2025 15:40

Patronat medialny : Audio Video Show

