Orange Flex ma już 5 lat i z tej okazji rozdaje prezenty. Możesz wygrać wakacje

Flex to król ofert, chociaż ostatnie ruchy Orange sprawiają, że muszę za niego płacić coraz więcej. W ślad za tym oczywiście idzie większy zakres usług, ale tęsknię do czasów, gdy za 25 zł miałem 15 GB internetu i to wystarczało mi z nawiązką, zwłaszcza że do transferu nie wliczały się GB utracone w social mediach. Niedługo będę płacił 35 zł i miał do dyspozycji aż 45 GB internetu, ale doprawdy nie mam pojęcia, co miałbym z nim robić. Wiem jednak, że nie zamierzam zmieniać oferty, bo jest mi w niej po prostu dobrze, a teraz jeszcze mogę wygrać wakacje albo chociaż bilet do kina.