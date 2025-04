Nie zwlekaj z zakupem nowego telefonu. Trump znowu namieszał

Według wyliczeń Gerarda DiPippo, zastępcy dyrektora Rand China Research Center, w samym 2024 roku wartość importu elektroniki importowanej z Chin przez USA wynosiła 390 miliardów dolarów. Największą wartość miały smartfony produkowane w Państwie Środka - 41,7 mld dol. W miliardach dolarów liczy się także wartość importu komputerów "i podobnych urządzeń" - np. tabletów (36,7 mld dol.), urządzeń do transmisji danych - np, routerów (7,7 mld dol.), części do komputerów (6,6 mld dol.), monitorów do komputerów (5 mld dol.) oraz układów scalonych i półprzewodników (1,5 mld dol.).