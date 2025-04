Ludzie nie wierzyli. Tani iPhone 16e jest istną petardą

iPhone 16e jest na rynku od zaledwie dwóch miesięcy, a już zdążył namieszać. Jak wynika z raportu CIRP (Consumer Intelligence Reaserch Partners), najnowszy model zdobył 7 proc. udziału w marcowej sprzedaży wszystkich iPhone’ów w USA. To niemal tyle, co iPhone 16 Plus, który dostępny jest w sprzedaży od ponad pół roku.