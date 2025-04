Najbardziej bezsensowny smartfon świata dostanie następcę. Apple nie ma żadnej litości

iPhone 16e to nieśmieszny żart i nie ma żadnego uzasadnienia do jego istnienia i nawet nie zapraszam do dyskusji. Ktoś może wam powiedzieć, że to smartfon dla myślących przyszłościowo, że to najtańsza bram do pięknego świata Apple. Nic bardziej mylnego. Chcecie mieć tani i dobry smartfon od Apple? Kupcie sobie iPhone'a 15 na promocji, pewnie znajdziecie w cenie niższej niż 16e. Co tam krzyczycie? Starszy model nie obsłuży Apple Intelligence? Mordeczki, raz że tego nie dostaniecie w Polsce, a dwa - tam gdzie jest dostępna, to działa jak nieśmieszny żart, więc naprawdę, odpuście sobie ten temat.