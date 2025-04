Zaczęło się. Era ogromnych akumulatorów w smartfonach już tu jest

W zwykłych smartfonach mierzących ok. 7-8 mm grubości standardowa pojemność akumulatora wynosi ok. 4-5 tys. mAh. Tymczasem realme GT 7, który mierzy zaledwie 8.25 mm grubości (czyli tyle co iPhone 16 Pro i 16 Pro Max) otrzymał akumulator węglowo-krzemowy 7200 mAh. Telefon nie należy jednak do najmniejszych, ponieważ został wyposażony w 6,8-calowy ekran AMOLED FullHD+ 144 Hz o wysokiej jasności do 6500 nitów. Tymczasem najlepszy iPhone 16 Pro Max z podobnym ekranem ma baterię o pojemności ok. 4700 mAh. Czyli 2500 mAh mniejszą.