Google przyznaje się do problemu ze swoim telefonem. Możesz odebrać gotówkę

Puchnięcie baterii to skrajnie niebezpieczne zjawisko oznaczające, że w baterii doszło do niebezpiecznych i niepożądanych reakcji chemicznych. Puchnięcie baterii to sygnał, że doszło do uruchomienia mechanizmu chroniącego użytkownika przed wyciekiem elektrolitu lub samozapłonem, ale i sygnał, by zaprzestać dalszego korzystania z baterii. Sama "gorąca poduszka", jak nazywane jest zjawisko, może swoim nienaturalnym rozmiarem doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, które zasila.