Samsung Galaxy Z Fold 7 i Flip 7 – lipcowa premiera w cieniu Statuy Wolności? Znamy szczegóły

Co istotne, po dwóch latach organizowania letnich premier poza Stanami Zjednoczonymi (Seul w 2023 i Paryż w 2024), Samsung ma powrócić z wydarzeniem do Nowego Jorku. To właśnie tam w 2022 r. debiutowały modele Z Fold 4 i Flip 4. Czyli Samsung chce pokazać jeszcze mocniej, że ostatnie zawirowania na świecie to nic - i że zostaje w Stanach Zjednoczonych na dobre.