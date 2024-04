Copilot przemówił po polsku! W programach Microsoftu, z których korzystasz

Copilot to dobrze znany już Polakom czatbot, który pierwotnie zadebiutował jako Bing Chat i można było go znaleźć - jak nazwa wskazuje - w wyszukiwarce Bing. Jednak wraz z boomem na sztuczną inteligencję, ale i rozwojem własnych produktów, Microsoft zaczął stopniowo wdrażać Copilota do swoich różnych produktów. Począwszy od przeglądarki Edge, poprzez system Windows, aż po pakiet Microsoft 365 (dawny Office).



Ta ostatnia integracja, choć imponująca, przez długi czas obchodziła nas smakiem, a to ze względu na brak wsparcia dla języka polskiego. Aż do teraz.