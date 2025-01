Odpalisz muzykę w najlepszej jakości na swoim głośniku. Oto co musisz zrobić

W serwisie streamingowym giganta technologicznego znanego z iPhone’ów ponad 100 mln utworów jest dostępnych w jakości bezstratnej 16 bitów/44,1 kHz i 24 bit/192 kHz. Kluczem do uruchomienia ich na głośnikach marki Sonos jest aktywna subskrypcja Apple Music kosztująca 21,99 zł za miesiąc i krótka konfiguracja polegająca na dodaniu konta do aplikacji Sonos. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób, uruchamiając oprogramowanie i udając się do ustawień konta. Tam znajdziemy zakładkę, w której zaznaczamy, że chcemy dodać konto Apple Music – następnie trzeba wykonywać polecania wyświetlane na ekranie.