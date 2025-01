Tanie i dobre słuchawki Huawei debiutują w Polsce. Czuć postęp

Łączy w sobie metal i syntetyczną skórę, dzięki czemu wygląda, jakby kosztowało kilkaset złotych. Miło się na nie patrzy, ale wygląd to nie wszystko. Za sprawą umieszczonego w nim akumulatora o pojemności 510 mAh słuchawki są w stanie grać do 42 godzin, a samo etui ładuje się do pełna w 110 minut. Użytkownicy docenią to, że 10-minutowy pobyt słuchawek w etui pozwoli naładować je na dalsze 3 godziny pracy. Same słuchawki działają do 9 godzin na jednym ładowaniu.