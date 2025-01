Oto Technics EAH-AZ100, czyli słuchawki z ciekłym magnesem. Przepraszam, z czym?

Jeszcze nie znamy ich ceny, ale mogę zapewnić każdego, kto to czyta, że nie będzie to sprzęt z najniższej półki. Ale też nie spodziewamy się czegoś na poziomie świetnych TZ700, z których 100 czerpie garściami - głównie chodzi o płynne magnesy. Mimo to cena ma być niższa, ponieważ, jak chwalił się Panasonic, udało się zoptymalizować masową produkcję tej wcześniej kosztownej technologii.