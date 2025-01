Recenzja Razer Kraken V4 Pro - te słuchawki wibrują, są piękne i straszą ceną

Pod względem ergonomii Razer Kraken V4 Pro to model dosyć ciężki (400g), mocno przystający do skroni oraz zaborczo okalający uszy. Przez to niewiele wycieka dźwięku, za to powstaje uczucie zgrzania podczas długich sesji. W lato będzie jeszcze gorzej, a już teraz, zimą, nie jest idealnie. To słuchawki masywne, spore, dociążone. Niełatwo o nich zapomnieć, ale nie mogę napisać, aby były niewygodne. Po prostu nie obchodzą się z użytkownikiem jak z jajkiem. Mają zdecydowany, konkretny uścisk i nie puszczają aż do zdjęcia.