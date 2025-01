YouTube YouTube obiecuje chronić twórców przed plagiatami AI. Czy to w ogóle możliwe? chronił twórców przed plagiatami AI. Zobaczymy czy skutecznie

Problem w tym, że narzędzia generatywnej AI ewoluują w tempie bezprecedensowym w historii IT. Pozostaje się przekonać, jak technologia YouTube’a i CAA będzie się sprawdzać w walce z niemal co tydzień aktualizowanymi modelami AI do tworzenia treści i samymi treściami. Dotychczas nie powstało jeszcze narzędzie jednoznacznie rozpoznające twory AI.