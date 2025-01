Przyjrzyj się dokładnie. Dzięki tej różnicy oszuści mogą wyczyścić konto

Jak widać nazwa strony brzmi „netflix.app”, czyli różni się od prawdziwej. Doświadczeni użytkownicy powinni zwrócić również i na to uwagę. Z drugiej strony może pojawić się niepewność, wszak podstawiona strona dotyczy weryfikacji danych. Oszuści, chcąc zachęcić do kliknięcia w link prowadzony na fałszywą witrynę, w mailu czy wiadomości informują o konieczności zaktualizowania danych. Ktoś może uznać, że dlatego nazwa strony wygląda nieco inaczej. Ewidentnie jest to „Netflix” – w końcu nie widać żadnych literówek – więc można podać to, czego oczekują autorzy komunikatu. Tak wpada się w sidła oszustów.