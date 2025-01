Philips OLED810 to propozycja dla osób poszukujących wysokiej jakości obrazu przy zachowaniu bardziej przystępnej ceny. Wyposażony jest w trójwarstwowy panel WOLED poprzedniej generacji OLED EX, który mimo niższej jasności niż w modelach OLED+950 i OLED+910 nadal zapewnia rewelacyjne wrażenia wizualne. Pokrycie gamy kolorów wynosi około 95 proc. standardu DCI-P3 wedle deklaracji producenta, co oznacza żywe i realistyczne barwy. Model ten posiada 3-stronny system Ambilight, który - choć mniej zaawansowany - wciąż wzbogaca oglądane treści. Brak ultraniskoodblaskowego filtra i standardowe zużycie energii są kompromisami akceptowalnymi dla zapewne znacznej liczby potencjalnych użytkowników.