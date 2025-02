Titanowy Ambilight w przystępnej cenie? Philips TV szykuje się do ostrej walki o nasze portfele

Philips stracił jednak tę pozycję z uwagi na szersze wejście do Europy telewizorów marki TCL i Hisense. Te nie tylko podobnie do Philipsa oferowały przyzwoitą jakość w niskiej cenie, co wręcz rzeczoną jakością i funkcjami w większości zaczęły stanowić lepszą ofertę. Właściciel marki Philips na rynku RTV - firma TP Vision - jest ewidentnie świadomy nowych wyzwań. Tegoroczne telewizory MLED (The Xtra) i PUS (The One) mają stanowić na to dowód.