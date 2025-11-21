Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy

Ładowanie...

Spotify upraszcza porzucenie konkurencji, a to dzięki wprowadzeniu do aplikacji mobilnej nowej opcji "Importuj swoją muzykę", która pozwala przenosić playlisty z innych platform - i to bez przechodzenia do zewnętrznych narzędzi. A to dzięki wbudowanej integracji Spotify z TuneMyMusic - popularnym serwisem do transferu bibliotek między usługami streamingowymi.

Spotify wprowadza import playlist z konkurencyjnych serwisów

Od dziś wejściu do zakładki "Twoja biblioteka" i przewinięciu do samego dołu użytkownik zobaczy przycisk prowadzący do prostego kreatora, który w osadzonym oknie przeglądarki nawiązuje połączenie z TuneMyMusic. Dalej wystarczy wybrać konkurencyjną platformę, taką jak YouTube Music, Apple Music, Amazon Music czy Tidal, aby skopiować swoje playlisty do Spotify.

Import playlist do Spotify

Import nie usuwa list z miejsca, z którego pochodzą - narzędzie jedynie duplikuje je w bibliotece Spotify. Sam proces pozwala też ominąć typowe limity utworów obowiązujące w zewnętrznych aplikacjach, choć tylko w kierunku importu do Spotify.

To jedna z bardziej agresywnych prób obniżenia progu wejścia dla osób, które przez lata gromadziły zbiory w innych usługach i nie chciały tracić ich przy ewentualnej zmianie platformy. Ruch pojawia się w momencie, gdy Spotify mierzy się z falą krytyki i bojkotów związanych z rolą Daniela Eka w firmie zbrojeniowej Helsing, a część artystów i słuchaczy zapowiadała odejście ze Spotify. Integracja z TuneMyMusic może być więc narzędziem do przyciągnięcia nowych subskrybentów - zwłaszcza tych rozczarowanych konkurencją.

Spotify podkreśla, że funkcja ma umożliwić przeniesienie ulubionych list "bez zaczynania od zera". Nie jest to jednak rozwiązanie tak głęboko zintegrowane, jak choćby w YouTube Music, gdzie można przenosić dane dzięki Google Takeout, ani tak natywne jak mechanizmy Apple. Mimo tego dla wielu osób, które chcą przejść na Spotify ze względu na personalizację playlist, współtworzenie list z przyjaciółmi czy możliwość tworzenia własnych okładek, przesiadka stanie się zdecydowanie wygodniejsza.

Malwina Kuśmierek 21.11.2025 12:01

