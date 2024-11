Polski wynalazek pomoże zbudować bazę na Księżycu. Amerykanie już kupili licencję

Idea jest taka, by maksymalnie wykorzystać to, co jest dostępne na miejscu (to tzw. ISRU, czyli In-Situ Resources Utilization). Dlatego księżycowy regolit jest tu przewidziany jako materiał budowalny. Astroport Space Technologies opracował już technologię spiekania drobnych cząstek tej skały i kształtowania w płyty oraz cegły do budowy – w tym przypadku – księżycowego lądowiska.