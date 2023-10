Krew astronautów i lekarstwo na raka. Polska będzie prowadzić eksperymenty w kosmosie

To tylko niektóre z eksperymentów, które mają szansę polecieć na ISS. Wszystkie one pokazują, że polski sektor kosmiczny jest gotowy na ambitne wyzwania i może przyczynić się do postępu nauki i techniki. Nie wiadomo jeszcze, który z nich zostanie wybrany do realizacji, ale na pewno będzie to historyczny moment dla polskiej astronautyki.