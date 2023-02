Polska jest potęgą w symulowaniu pozaziemskich kolonii. Właśnie powstaje u nas kosmiczna baza

Nie ma się jednak co łudzić. Na pierwszych kolonistów czekają surowe warunki i mnóstwo, ale to mnóstwo pracy. Budowa nowego domu i ciągłe eksperymenty wypełniać będą całe dnie. Wszystko to odbywać będzie się w ograniczonej przestrzeni. Jednocześnie mieszkańcy Księżyca czy Marsa będą zarówno naukowcami, jak i rolnikami czy budowlańcami. Będą też musieli liczyć się z nieoczekiwanymi wyzwaniami, mając do pomocy najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia.