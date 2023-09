Tak NASA zniszczy Międzynarodową Stację Kosmiczną. Powstał niesamowity plan

Resztki stacji, które przetrwają spalenie, mają spaść do bezludnego obszaru Oceanu Spokojnego, zwanego Point Nemo. Znajduje się on w południowych rejonach Oceanu Spokojnego, 2688 km od najbliższego lądu – wysp Pitcairn na północy, Wyspy Wielkanocnej na północnym wschodzie i wyspy Maher w pobliżu Ziemi Marii Byrd w Antarktyce. Jest to obszar o powierzchni około 24 mln km2, gdzie nie ma żadnej stałej osady ludzkiej ani żadnego ruchu morskiego. Dlatego jest to idealne miejsce na “cmentarz” dla starych satelitów i stacji kosmicznych.