Stacje kosmiczne będą jak balony. Lekkie, tanie i nadmuchiwane

Aby sprawdzić wytrzymałość i niezawodność modułu LIFE, Sierra Space przeprowadziła serię testów na mniejszych wersjach modułu w skali 1:3. Testy te odbywały się w Centrum Lotów Kosmicznych im. George’a C. Marshalla należącym do NASA, we współpracy z firmą ILC Dover. Testy polegały na zwiększaniu ciśnienia w modułach aż do ich pęknięcia lub rozerwania.