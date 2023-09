Szef NASA mówi wprost: „Myślę, że kosmici istnieją"

Piloci, choć często byli świadkami pojawienia się niewytłumaczalnych obiektów i manewrów, jakie wykonują w naszej atmosferze nieokreślone obiekty, woleli o nich nie wspominać, by nie stracić reputacji i licencji. Wcześniej żaden poważny naukowiec, wojskowy lub polityk nigdy nie potraktowałby tego tematu na poważnie, mówiąc o nim na posiedzeniach komisji w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, jeśli temat UAP pojawiał się w mediach, to w kategorii żartu albo co najwyżej ciekawostki.