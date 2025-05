Polacy stworzyli klucz do budowy bazy na Księżycu. Wkrótce testy nad Atlantykiem

Przetwarzanie regolitu – czyli księżycowego pyłu, który pokrywa powierzchnię Srebrnego Globu – to jeden z fundamentów przyszłej eksploracji kosmosu. Regolit to bowiem nie tylko kurz, który unosił się wokół butów Neila Armstronga. To źródło tlenu, żelaza, krzemu i innych pierwiastków, które mogą być przetwarzane bezpośrednio na miejscu – bez potrzeby transportowania ich z Ziemi.