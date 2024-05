Allegro jak Biedronka - chce dowozić klientom alkohol

Przy okazji debaty nt. dostępności alkoholu w Polsce (m.in. na stacjach benzynowych), promocji w stylu 12+12 gratis czy ograniczenia sprzedaży w określonych godzinach nocnych, pomysł Allegro niektórym wydawać może się nawet więcej niż kontrowersyjny. Mimo wszystko rozdzieliłbym tę kwestię. W przypadku przed chwilą wspomnianych ofert problemem jest właśnie niska cena czy łatwość z jaką można kupić alkohol o każdej porze, a także to, że jest on eksponowany, co dodatkowo zachęca do spontanicznego zakupu. W przypadku internetowych dostaw trzeba się liczyć z czasem oczekiwania, więc nie jest to forma zakupów na tu i teraz, by ugasić "pragnienie". Co jednak nie zmienia faktu, że projekt internetowej platformy na pewno wzbudzi sporo emocji i będzie tematem niejednej gorącej dyskusji.