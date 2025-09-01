Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Nowoczesna lampka, mocny powerbank czy tablet graficzny - Allegro udowadnia, że wyprawka szkolna to dziś nie tylko zeszyty i długopisy. Te i inne gadżety znajdziesz w najniższej cenie w internecie w nowo uruchomionej Strefie Okazji.
Nowy rok szkolny to nie tylko podręczniki i zeszyty - to także gadżety, które każdego dnia będą ułatwiać codzienne życie ucznia. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Allegro uruchomiło specjalną Strefę Okazji dla ucznia, gdzie znajdziesz setki najlepszych ofert na akcesoria, gadżety i różnego rodzaju przedmioty przydatne uczniom. W naszym zestawieniu prezentujemy najciekawsze okazje na elektronikę, które w nadchodzących miesiącach mogą okazać się nieocenionym wsparciem tak w szkole, jak i poza nią.
Smartband Xiaomi Mi Band 7
Opaska Xiaomi Mi Band 7 to dobra i tania alternatywa dla smartwatcha, która dzięki smukłej konstrukcji i ograniczeniu funkcji smart świetnie sprawdzi się także na nadgarstku dziecka. Wyposażona w 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED oferuje wyraźny podgląd powiadomień, czasu czy statystyk aktywności, a przy tym pozostaje lekka i wygodna w codziennym noszeniu. W oprogramowaniu opaski znajduje się ponad 110 trybów sportowych, monitoring snu i całodobowy pomiar tętna sprawiają, że to urządzenie wspiera zdrowe nawyki w prosty, nienachalny sposób. Wodoodporność 5ATM oznacza, że dziecko może bez obaw korzystać z opaski na basenie czy podczas zabaw w deszczu. Mi Band 7 działa do 14 dni na jednym ładowaniu, więc nie wymaga codziennej uwagi i częstego podpinania do ładowarki.
Tablet graficzny XP-Pen Star G430S
Jeżeli twoje dziecko przejawia artystyczny zapał, tablet graficzny XP-Pen Star G430S to sposób na zaoszczędzenie papieru i wprowadzenie go w nowe środowisko, jakim jest rysunek cyfrowy. Urządzenie oferuje obszar roboczy 101 x 76 mm, 8192 poziomy nacisku oraz rozdzielczość 5080 lpi, co pozwala na wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie linii i detali. Dołączony rysik nie wymaga baterii, jest lekki i czuły na nacisk, dzięki czemu dzieci uczą się kontroli nad kreską w naturalny sposób. Tablet jest kompatybilny z popularnymi programami graficznymi i współpracuje zarówno z systemami Windows, jak i macOS, co ułatwia jego wykorzystanie w różnych środowiskach. Smukły i nowoczesny design sprawia, że sprzęt dobrze prezentuje się na biurku, a jednocześnie pozostaje praktyczny w codziennym użytkowaniu. Nawet jeżeli dziecku znudzi się tablet graficzny, może on być z powodzeniem wykorzystany przez osobę dorosłą do podpisywania i edycji dokumentów.
Powerbank Platinet 30000 mAh 22 W
Powerbank Platinet 30000 mAh z obsługą Power Delivery 3.0 i Quick Charge to uniwersalnie przydatny gadżet, który znajdzie zastosowanie w rękach każdego dziecka i nastolatka – od ładowania smartfona po słuchawki czy konsolę przenośną. Ogromna pojemność 30000 mAh pozwala nawet kilkukrotnie uzupełnić energię w urządzeniach mobilnych, co sprawdzi się zarówno podczas szkolnych wycieczek, jak i codziennych aktywności. Dzięki czterem portom USB oraz złączu USB-C można ładować jednocześnie do pięciu sprzętów, a technologia Quick Charge 3.0 i PD 3.0 zapewnia szybkie uzupełnianie baterii. Minimalistyczna obudowa z eleganckim LED-owym ekranem wskazującym poziom naładowania dodaje urządzeniu praktyczności i nowoczesnego charakteru. Producent zadbał też o bezpieczeństwo - wbudowane zabezpieczenia chronią przed przegrzaniem, przepięciami czy przeładowaniem.
Więcej na nowy rok szkolny:
Zestaw bezprzewodowy klawiatura + myszka Dell KM3322W
Biurko nie jest gotowe na nowy rok szkolny, jeżeli nie posiada komputera, klawiatury i myszki - a zestaw bezprzewodowy Dell KM3322W to praktyczne rozwiązanie w tej kategorii. Pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami multimedialnymi i blokiem numerycznym ułatwia naukę, pisanie i codzienną pracę, a ergonomiczna mysz z czułością 1000 DPI zapewnia precyzyjne sterowanie. Zestaw wyróżnia się wyjątkowo długim czasem pracy na baterii - aż do 36 miesięcy w przypadku klawiatury i 18 miesięcy dla myszy - więc nie trzeba martwić się o częstą wymianę zasilania. Klawiatura została zabezpieczona przed zalaniem i wyposażona w powłokę chroniącą oznaczenia przed ścieraniem, co sprawia, że jest odporna na szkolne „wypadki” i intensywne użytkowanie. Dzięki prostemu podłączeniu plug-and-play zestaw działa od razu po wyjęciu z pudełka, a jego solidna konstrukcja sprawia, że to inwestycja na lata.
Lampa biurkowa LED 80 cm
Nowoczesna lampa biurkowa LED o długości 80 cm to idealne uzupełnienie każdego biurka - tak ucznia, jak i studenta, zapewniający odpowiednie warunki do nauki i pracy. Wyposażona w mocne diody LED oferuje szeroki strumień światła, który równomiernie oświetla przestrzeń roboczą, eliminując cienie i odblaski. Dzięki regulacji barwy światła i poziomów jasności można dopasować oświetlenie zarówno do czytania, jak i pracy przy komputerze czy rysunku technicznym. Elastyczne ramię i obrotowa głowica pozwalają skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, co zwiększa komfort i chroni wzrok podczas długich godzin spędzonych przy biurku. Lampa jest zasilana przez USB, co ułatwia podłączenie do komputera, powerbanku czy ładowarki sieciowej, a smukła konstrukcja w kolorze czarnym dobrze komponuje się z nowoczesnym wnętrzem.
Hulajnoga Elektryczna dla dzieci Razor S85
Hulajnoga elektryczna Razor S85 Power Core w kolorze fioletowym to świetne rozwiązanie dla dzieci, które mieszkają stosunkowo daleko od szkoły czy znajomych i potrzebują wygodnego środka transportu. Napęd na tylne koło i silnik umieszczony w piaście gwarantują płynną jazdę z prędkością do 16 km/h, a jednocześnie prostą obsługę - wystarczy nacisnąć przycisk przyspieszenia sterowany kciukiem. Dzięki akumulatorowi 12V hulajnoga pozwala na nawet 35 minut ciągłej jazdy, co w praktyce oznacza około 9 km zasięgu. Producent zadbał o bezpieczeństwo - Razor S85 oferuje hamulec ręczny na przednie koło, hamulec nożny na tylnym błotniku i stabilny stalowy podest. Wzmocniona konstrukcja i pompowane 8-calowe przednie koło sprawiają, że jazda jest komfortowa nawet po mniej idealnych chodnikach. To sprzęt, który łączy frajdę z praktycznością - dzieci zyskują niezależność, a rodzice mogą liczyć na bezpieczne urządzenie, które będzie służyć dziecku przez dobre kilka lat.
Może zainteresować cię także: