/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia

Nowoczesna lampka, mocny powerbank czy tablet graficzny - Allegro udowadnia, że wyprawka szkolna to dziś nie tylko zeszyty i długopisy. Te i inne gadżety znajdziesz w najniższej cenie w internecie w nowo uruchomionej Strefie Okazji.

Malwina Kuśmierek
Allegro powrót do szkoły
REKLAMA

Nowy rok szkolny to nie tylko podręczniki i zeszyty - to także gadżety, które każdego dnia będą ułatwiać codzienne życie ucznia. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Allegro uruchomiło specjalną Strefę Okazji dla ucznia, gdzie znajdziesz setki najlepszych ofert na akcesoria, gadżety i różnego rodzaju przedmioty przydatne uczniom. W naszym zestawieniu prezentujemy najciekawsze okazje na elektronikę, które w nadchodzących miesiącach mogą okazać się nieocenionym wsparciem tak w szkole, jak i poza nią.

REKLAMA

Smartband Xiaomi Mi Band 7

Opaska Xiaomi Mi Band 7 to dobra i tania alternatywa dla smartwatcha, która dzięki smukłej konstrukcji i ograniczeniu funkcji smart świetnie sprawdzi się także na nadgarstku dziecka. Wyposażona w 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED oferuje wyraźny podgląd powiadomień, czasu czy statystyk aktywności, a przy tym pozostaje lekka i wygodna w codziennym noszeniu. W oprogramowaniu opaski znajduje się ponad 110 trybów sportowych, monitoring snu i całodobowy pomiar tętna sprawiają, że to urządzenie wspiera zdrowe nawyki w prosty, nienachalny sposób. Wodoodporność 5ATM oznacza, że dziecko może bez obaw korzystać z opaski na basenie czy podczas zabaw w deszczu. Mi Band 7 działa do 14 dni na jednym ładowaniu, więc nie wymaga codziennej uwagi i częstego podpinania do ładowarki.

Smartband Xiaomi Mi Band 7
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Smartband Xiaomi Mi Band 7
Allegro

Tablet graficzny XP-Pen Star G430S

Jeżeli twoje dziecko przejawia artystyczny zapał, tablet graficzny XP-Pen Star G430S to sposób na zaoszczędzenie papieru i wprowadzenie go w nowe środowisko, jakim jest rysunek cyfrowy. Urządzenie oferuje obszar roboczy 101 x 76 mm, 8192 poziomy nacisku oraz rozdzielczość 5080 lpi, co pozwala na wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie linii i detali. Dołączony rysik nie wymaga baterii, jest lekki i czuły na nacisk, dzięki czemu dzieci uczą się kontroli nad kreską w naturalny sposób. Tablet jest kompatybilny z popularnymi programami graficznymi i współpracuje zarówno z systemami Windows, jak i macOS, co ułatwia jego wykorzystanie w różnych środowiskach. Smukły i nowoczesny design sprawia, że sprzęt dobrze prezentuje się na biurku, a jednocześnie pozostaje praktyczny w codziennym użytkowaniu. Nawet jeżeli dziecku znudzi się tablet graficzny, może on być z powodzeniem wykorzystany przez osobę dorosłą do podpisywania i edycji dokumentów.

Tablet graficzny XP-Pen Star G430S
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Tablet graficzny XP-Pen Star G430S
Allegro

Powerbank Platinet 30000 mAh 22 W

Powerbank Platinet 30000 mAh z obsługą Power Delivery 3.0 i Quick Charge to uniwersalnie przydatny gadżet, który znajdzie zastosowanie w rękach każdego dziecka i nastolatka – od ładowania smartfona po słuchawki czy konsolę przenośną. Ogromna pojemność 30000 mAh pozwala nawet kilkukrotnie uzupełnić energię w urządzeniach mobilnych, co sprawdzi się zarówno podczas szkolnych wycieczek, jak i codziennych aktywności. Dzięki czterem portom USB oraz złączu USB-C można ładować jednocześnie do pięciu sprzętów, a technologia Quick Charge 3.0 i PD 3.0 zapewnia szybkie uzupełnianie baterii. Minimalistyczna obudowa z eleganckim LED-owym ekranem wskazującym poziom naładowania dodaje urządzeniu praktyczności i nowoczesnego charakteru. Producent zadbał też o bezpieczeństwo - wbudowane zabezpieczenia chronią przed przegrzaniem, przepięciami czy przeładowaniem.

Powerbank Platinet 30000 mAh 22 W
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Powerbank Platinet 30000 mAh 22 W
Allegro

Więcej na nowy rok szkolny:

Zestaw bezprzewodowy klawiatura + myszka Dell KM3322W

Biurko nie jest gotowe na nowy rok szkolny, jeżeli nie posiada komputera, klawiatury i myszki - a zestaw bezprzewodowy Dell KM3322W to praktyczne rozwiązanie w tej kategorii. Pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami multimedialnymi i blokiem numerycznym ułatwia naukę, pisanie i codzienną pracę, a ergonomiczna mysz z czułością 1000 DPI zapewnia precyzyjne sterowanie. Zestaw wyróżnia się wyjątkowo długim czasem pracy na baterii - aż do 36 miesięcy w przypadku klawiatury i 18 miesięcy dla myszy - więc nie trzeba martwić się o częstą wymianę zasilania. Klawiatura została zabezpieczona przed zalaniem i wyposażona w powłokę chroniącą oznaczenia przed ścieraniem, co sprawia, że jest odporna na szkolne „wypadki” i intensywne użytkowanie. Dzięki prostemu podłączeniu plug-and-play zestaw działa od razu po wyjęciu z pudełka, a jego solidna konstrukcja sprawia, że to inwestycja na lata.

Zestaw bezprzewodowy klawiatura + myszka Dell KM3322W
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Zestaw bezprzewodowy klawiatura + myszka Dell KM3322W
Allegro

Lampa biurkowa LED 80 cm

Nowoczesna lampa biurkowa LED o długości 80 cm to idealne uzupełnienie każdego biurka - tak ucznia, jak i studenta, zapewniający odpowiednie warunki do nauki i pracy. Wyposażona w mocne diody LED oferuje szeroki strumień światła, który równomiernie oświetla przestrzeń roboczą, eliminując cienie i odblaski. Dzięki regulacji barwy światła i poziomów jasności można dopasować oświetlenie zarówno do czytania, jak i pracy przy komputerze czy rysunku technicznym. Elastyczne ramię i obrotowa głowica pozwalają skierować światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, co zwiększa komfort i chroni wzrok podczas długich godzin spędzonych przy biurku. Lampa jest zasilana przez USB, co ułatwia podłączenie do komputera, powerbanku czy ładowarki sieciowej, a smukła konstrukcja w kolorze czarnym dobrze komponuje się z nowoczesnym wnętrzem.

Lampa biurkowa LED 80 cm
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Lampa biurkowa LED 80 cm
Allegro

Hulajnoga Elektryczna dla dzieci Razor S85

Hulajnoga elektryczna Razor S85 Power Core w kolorze fioletowym to świetne rozwiązanie dla dzieci, które mieszkają stosunkowo daleko od szkoły czy znajomych i potrzebują wygodnego środka transportu. Napęd na tylne koło i silnik umieszczony w piaście gwarantują płynną jazdę z prędkością do 16 km/h, a jednocześnie prostą obsługę - wystarczy nacisnąć przycisk przyspieszenia sterowany kciukiem. Dzięki akumulatorowi 12V hulajnoga pozwala na nawet 35 minut ciągłej jazdy, co w praktyce oznacza około 9 km zasięgu. Producent zadbał o bezpieczeństwo - Razor S85 oferuje hamulec ręczny na przednie koło, hamulec nożny na tylnym błotniku i stabilny stalowy podest. Wzmocniona konstrukcja i pompowane 8-calowe przednie koło sprawiają, że jazda jest komfortowa nawet po mniej idealnych chodnikach. To sprzęt, który łączy frajdę z praktycznością - dzieci zyskują niezależność, a rodzice mogą liczyć na bezpieczne urządzenie, które będzie służyć dziecku przez dobre kilka lat.

Hulajnoga Elektryczna dla dzieci Razor S85
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Hulajnoga Elektryczna dla dzieci Razor S85
Allegro
REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
01.09.2025 17:21
Tagi: AllegroBack to SchoolpromocjeSzkoła
Najnowsze
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA