Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty

Allegro w ramach akcji GamEXP nagradza aktywność w grach Riot Games i na Twitchu. Do końca kampanii można zgarnąć Monety o wartości nawet 200 zł.

Allegro GamEXP
Chciałeś kiedyś zarabiać na graniu? Teraz masz okazję - i to bez bycia zawodowym e-sportowcem czy streamerem. Allegro prowadzi kampanię GamEXP, w której zarówno gracze, jak i widzowie streamów mogą zdobywać Smart! Monety, później wymieniane na rabaty przy zakupach w serwisie.

Co to jest GamEXP i jak zdobywać monety?

GamEXP to kolejna edycja cyklicznej akcji Allegro, która potrwa do 15 września 2025 roku. W ramach niej do zdobycia jest aż 1 milion Smart! Monet, czyli równowartość miliona złotych w zniżkach na zakupy. W puli znalazło się także 10 tys. kodów na miesięczny dostęp do Allegro Smart!.

Uczestnicy mogą wybierać między dwoma ścieżkami: aktywną grą lub oglądaniem streamów na Twitchu.

Dla graczy: wyzwania w tytułach Riot Games

Jeśli grasz w League of Legends, Teamfight Tactics albo VALORANT, wystarczy, że pobierzesz darmową aplikację GamEXP działającą w środowisku Overwolf. Aplikacja monitoruje Twoje postępy i automatycznie potwierdza wykonanie zadań.

Za każde ukończone wyzwanie otrzymasz kod wart 10 Smart! Monet (czyli 10 zł rabatu na zakupy). W trakcie trwania akcji możesz zdobyć nawet 200 Monet, realizując różne zadania udostępniane co tydzień. Dodatkowo, na start przygotowano wyzwanie specjalne - do wygrania jest miesięczny dostęp do Allegro Smart!.

Dla widzów – nagrody za oglądanie streamów

Nie grasz, ale lubisz oglądać innych? GamEXP pozwala zarabiać również w ten sposób. Wystarczy śledzić transmisje na Twitchu oznaczone tagiem "Allegro GamEXP Dropy!".

Za każde 5 godzin oglądania otrzymujesz kod na 10 Smart! Monet. Warunek jest prosty - Twoje konto Twitch musi być starsze niż 30 dni, a do akcji należy zarejestrować się na stronie dropygamexp.pl. W każdym tygodniu można odebrać maksymalnie jeden taki kod, co daje łącznie 40 Monet w trakcie trwania kampanii.

Kto może wziąć udział i jakie są ograniczenia?

Aby dołączyć do akcji, musisz:

  • być pełnoletnim mieszkańcem Polski,
  • posiadać konto Allegro z aktywną usługą Allegro Smart!,
  • w przypadku graczy - mieć zainstalowaną aplikację Overwolf i legalną (tj. niezmodyfikowaną) kopię jednej z gier Riot Games.

Po zainstalowaniu gier, Overwolfa oraz aplikacji GamEXP należy zalogować się kontem Allegro i... zacząć grać. Monety przyznawane są w formie kodów, które należy zrealizować na specjalnej podstronie platformy.

Wszystkie zdobyte kody trzeba wykorzystać na Allegro do 18 listopada 2025 roku (w przypadku Monet) lub do 31 grudnia 2025 roku (dla kodów Allegro Smart!).

Allegro coraz bliżej świata gamingu

GamEXP to nie pierwsza inicjatywa Allegro skierowana do społeczności graczy. Firma od kilku lat prowadzi projekt „Nocne Premiery”, w ramach którego można odbierać nowe gry z paczkomatów Allegro One Box już minutę po północy, w dniu premiery.

Teraz platforma idzie o krok dalej: nie tylko sprzedaje gry i sprzęt, ale daje graczom możliwość zarobienia na swojej pasji - niezależnie od tego, czy wolą samodzielną rozgrywkę, czy kibicowanie ulubionym streamerom. Tak więc jeżeli jesteś graczem, lub przedsiębiorczym rodzicem młodego gracza, przez następne 12 dni Monety są na wyciągnięcie ręki (do klawiatury).

Malwina Kuśmierek
03.09.2025 15:33
Tagi: AllegroAllegro SmartgraczeLeague of LegendspromocjeRiot GamesTwitch
