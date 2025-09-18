#B69AFF
Szef InPostu straszy końcem platform zakupowych. Allegro mówi: spokojnie

Prezes InPostu wieszczy rewolucję zakupową, która może zdmuchnąć klasyczne platformy sprzedażowe z rynku. Prezes Allegro odpowiada natomiast, że AI wzmocni, a nie zastąpi marketplace’ów. Tak wygląda spór o przyszłość e-commerce. Tylko kto ma racje?

Marcin Kusz
Allegro kontra InPost: kto ma rację w sporze o przyszłość e-commerce?
Na rynku e-commerce ścierają się dziś dwie zupełnie odmienne filozofie. Z jednej strony Rafał Brzoska, prezes InPostu, przewiduje zmierzch tradycyjnych marketplace’ów. Z drugiej Marcin Kuśmierz, szef Allegro, przekonuje, że AI stanie się siłą napędową ich rozwoju.

Brzoska mówi wprost: „Agentic AI shopping przedefiniuje cały rynek – czy to się komuś podoba, czy nie”. Według niego sztuczna inteligencja nie będzie już tylko asystentem, ale stanie się wręcz autonomicznym nabywcą, który w imieniu użytkownika podejmie decyzję, przejrzy oferty i sfinalizuje zakup.

„Nasze spojrzenie jest kompletnie po drugiej stronie”

Jak czytamy na łamach portalu Wiadomości Handlowe, prezes Allegro widzi sprawy zupełnie inaczej. Twierdzi, że marketplace’y będą silniejsze dzięki rozwojowi technologii i popularyzacji narzędzi AI. „My to postrzegamy wyłącznie w kategorii szans” – mówi Marcin Kuśmierz.

Allegro nie tylko śledzi rozwój AI, ale też intensywnie testuje narzędzia największych dostawców. Firma już teraz sprawdza, jak obecność AI wpływa na atrakcyjność całego procesu zakupowego. Według słów Kuśmierza Allegro współpracuje z najpopularniejszymi aplikacjami opartymi na AI. Widać to chociażby po podpowiedziach zakupowych, które od jakiegoś czasu są generowane przez algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji.

Jak zapowiada Kuśmierz, w 2026 r. aż 40 proc. projektów realizowanych przez Allegro będzie zawierać komponenty AI. Dotyczy to nie tylko obszarów widocznych dla klientów, ale również zaplecza operacyjnego – od marketingu, przez obsługę klienta, aż po finanse.

Rynek ma być na zakręcie

W oczach Brzoski ważnym trendem jest agentic commerce, czyli zakupy realizowane przez inteligentne systemy, które działają bez konieczności ingerencji człowieka. „W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów czy asystentów, agentyczne AI nie tylko odpowiada na pytania, ale analizuje dane, podejmuje decyzje, przegląda oferty, wybiera produkty i nawet finalizuje transakcje” – tłumaczy szef InPostu.

Przytacza też konkretne przykłady: Amazon’s Buy for Me, systemy rekomendacyjne w modzie, czy automatyzacja merchandisingu. Jego zdaniem, to fale zmian, które mogą uderzyć w klasyczne platformy jeszcze w 2025 r.

Kuśmierz pozostaje jednak spokojny. Jego zespół widzi w AI raczej sprzymierzeńca niż rywala. Allegro chce rozwijać się razem z klientami i elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku.

To konflikt nie tylko technologiczny

Na tym jednak różnice się nie kończą. Wciąż trwa otwarty konflikt między InPostem a Allegro, tym razem o pieniądze. Brzoska ogłosił, że firma skierowała sprawę do sądu arbitrażowego, domagając się 100 mln zł kary za zmianę domyślnej formy przesyłki na Allegro One Box. Więcej o tym pisaliśmy w tym tekście.

Z jednej strony wizja autonomicznego koszyka, który sam kupi, zapłaci i wyśle paczkę pod drzwi. Z drugiej natomiast przekonanie, że w cyfrowym świecie ludzie wciąż będą chcieli mieć wybór, rekomendacje i kontrolę nad zakupami. Spór Brzoska vs. Kuśmierz to nie tylko technologiczna dyskusja, ale wręcz zderzenie dwóch odmiennych filozofii – jednej, która stawia na automatyzację bez granic, i drugiej, która widzi w AI narzędzie wspierające, a nie wypierające użytkownika. Niezależnie od tego, kto ma rację, jedno jest pewne – zakupy online już nigdy nie będą takie same.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: The_Pixel / Shutterstock.com

18.09.2025 18:49
