REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem

PKP stosuje się do decyzji premiera Donalda Tuska i zawiesza jedną z przydatnych usług. Pozwalała dostarczyć przesyłkę kurierską w ciągu kilku godzin na drugi koniec Polski.

Albert Żurek
PKP zawiesza przesylki konduktorskie
REKLAMA

Mowa o przesyłkach konduktorskich, o których pisaliśmy w minionym tygodniu. To alternatywa dla klasycznych firm kurierskich, skracająca czas dostawy praktycznie do minimum. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Koniec z przewozem przesyłek konduktorskich w PKP

Polskie Koleje Państwowe poinformowały o zawieszeniu usługi przewozu przesyłek konduktorskich od soboty 22 listopada 2025 r. do odwołania. Na ten krok zdecydowano się w związku z decyzją Donalda Tuska z dnia 19 listopada 2025 r., która dotyczy wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego Charlie. 

Zarządzenie premiera RP nakłada na podmioty odpowiadające za infrastrukturę krytyczną obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Dlaczego akurat wypadło na paczki konduktorskie? Ponieważ jest to usługa, która potencjalnie może zostać wykorzystana w niecnych celach.

Rozwiązanie działa w taki sposób, że pozwala nadać przesyłkę u kierownika pociągu za sprawą wyznaczonych punktów lub na peronie u obsługi. Przesyłka jest transportowana do miejsca docelowego zgodnie z trasą pociągu - czyli np. możemy nadać paczkę w Krakowie, aby w ciągu kilku godzin pojawiła się w Warszawie. Następnie odbiorca musi czekać na przyjazd pociągu z paczką i od razu po zatrzymaniu odebrać ją z rąk kierownika pociągu. 

Z usługi można było skorzystać w pociągach PKP IC, EIC i TLK, a koszt wynosił od ok. 30 do 60 zł. Opcja jednak nie była dostępna dla EIP, czyli Pendolino. Teraz nie skorzystamy z niej w żadnej klasie pociągu. Opcja cieszyła się sporą popularnością - w samym 2024 r. nadano ponad 60 tys. przesyłek konduktorskich (ok. 164 każdego dnia). Nie powinniśmy się dziwić, to jedna z najszybszych metod międzymiastowych, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy Charlie ze względu na ataki

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym jak dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z Rosją uszkodziło tory z użyciem materiałów wybuchowych. Do aktu dywersji doszło na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk.

Więcej o pociągach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Tomasz Warszewski / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
20.11.2025 18:29
Tagi: kurierPKPPociągi
Najnowsze
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
14:14
Złodzieje zrobili się wybredni. Gardzą Androidem
Aktualizacja: 2025-11-19T14:14:25+01:00
13:14
Autobusy na wodór nie wypaliły. To może… tramwaje?
Aktualizacja: 2025-11-19T13:14:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA