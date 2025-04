Tyle będą kosztować najbardziej opłacalne karty graficzne GeForce. Kupisz?

Warto mieć na uwadze, że podane ceny obejmują bezpośrednie przeliczenia obecnie obowiązujących kursów, a więc nie zawierają podatków takich jak VAT, który obowiązuje w krajach UE oraz Polsce. U nas finalne ceny mogą być jednak nieco wyższe - w przypadku RTX-a 5060 Ti 8 GB może być to ok. 1750 zł, natomiast dla modelu 16 GB ok. 2100 zł.