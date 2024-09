Aplikacja InPost nauczy się nowej sztuczki. Będziesz robić zadania podczas odbierania paczki

Wszystko związane z zadaniami i InCoinami będzie zawarte w nowej zakładce aplikacji InPost Mobile zatytułowanej "Nagrody". Co ciekawe, w regulaminie nowej wersji aplikacji jest też mowa o tzw. InBoxach. Z opisu wynika, że będzie to nic innego, jak lootbox, czyli skrzynka z losową nagrodą wirtualną lub rzeczową. InBoxy mają być rozdawane co jakiś czas w aplikacji mobilnej. Najwyraźniej to pewna forma dodatku do nagród, jakie będzie można zdobyć, zbierając InCoiny.