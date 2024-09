5 powodów, dla których warto korzystać z usługi Mini Paczka InPost

Od momentu nadania paczki po jej odbiór mamy na bieżąco podgląd tego, co się z nią dzieje. Wiemy kiedy została odebrana przez kuriera, kiedy trafiła do poszczególnych oddziałów i kiedy będzie dostarczona. Dzięki temu, że do jej odbioru potrzebny jest kod wysyłany na numer telefonu lub kod QR wygenerowany w aplikacji, nie ma ryzyka, że paczka trafi w niepowołane ręce. Jeżeli natomiast nadajemy coś cennego, to za niewielką dopłatą możemy wykupić dodatkową ochronę paczki do 5, 10 lub nawet 20 tys. zł.