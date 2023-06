Od razu przepraszam urażonych użyciem wobec Messiego pojęcia człowiek, bo pewnie bardziej właściwe byłoby półbóg, bo to, co od kilkunastu lat robi z piłką na pewno nie jest do końca ludzkie. Jest tak niesamowity, że jego profil na Instagramie ma więcej obserwujących niż jajko. Wszyscy kojarzą go z Barceloną, w której spędził najlepsze lata swojej kariery, pobił rekordy, które wydawały się nieosiągalne dla śmiertelników, ale w dosyć smutnych okolicznościach odszedł z niej do Paris Saint Germain. Nie byłem zwolennikiem tego transferu i nadal uważa, że to klub wydmuszka, który służy szejkom do gry w Football Menagera w realu, ale to temat na osobny wpis.