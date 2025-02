Apple chce ci wcisnąć nową aplikację na iPhone’y. Mówi, że ułatwi zapraszanie ludzi

Możemy też zdecydować czy chcemy wysyłać jedno publiczne łącze, zamiast osobnych linków zaproszenia. Użytkownik, który otrzyma takie zaproszenie, otworzy je z dowolnego urządzenia – jeśli ma iPhone’a, to wydarzenie wyświetli mu się w dedykowanej aplikacji, a jeśli korzysta z innego urządzenia, to zobaczy zaproszenie w przeglądarce. Każde wydarzenie obejmuje nie tylko dane co do miejsca i godziny, ale też i informację dotyczące pogody czy trasy, dzięki czemu można łatwo przejść do aplikacji nawigacji.