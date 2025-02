Sprawdziłem nową przeglądarkę Opera Air. Rezygnuję z Google Chrome

Opera Air różni się od podstawowej Opery One pod wieloma względami. Osobiście bardziej przekonuje mnie wygląd zastosowany w nowym wydaniu, który stawia na zaoblone kształty praktycznie w każdym zakątku oprogramowania - kart, pasku adresu, pasku zakładek czy w bocznym pasku, do którego możemy przypiąć m.in. skróty do asystentów sztucznej inteligencji typu Aria, ChatGPT i komunikatorów typu Messenger i WhatsApp. Całość prezentuje się bardziej minimalistycznie w porównaniu do Opery One. Wprawne oko zauważy szereg podobieństw, natomiast użytkując nowa wersji przeglądarki, mamy poczucie, że korzystamy z czegoś zupełnie nowego.