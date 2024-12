Chrome wykryje, czy ktoś właśnie nie wciska ci kitu. Google szykuje kapitalną funkcję

Zgodnie z przekazem blogera, na podstawie krótkiego opisu flagi przypuszcza on, że do działania funkcja ta będzie wykorzystywać duży model językowej sztucznej inteligencji (LLM), który będzie analizował treści na stronie i porównywał je z własnymi informacjami dotyczącymi danej marki lub najczęstszych strategii oszustw z użyciem fałszywych stron. Jeżeli w mniemaniu AI użytkownik ma do czynienia z oszustwem, Google Chrome wyświetli stosowne ostrzeżenie lub zablokuje dostęp do witryny.