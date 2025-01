Prezent od Microsoftu dla użytkowników Chrome’a. Te łzy to nie wzruszenie

Dla ciekawskich, technologię ClearType można nadal ręcznie stroić pod konkretne wyświetlacze - na co również teraz będą reagować przeglądarki Chromium. By to zrobić należy uruchomić aplet Dopasuj tekst ClearType (najszybciej go znaleźć używając systemowej wyszukiwarki) - choć stanowczo odradzamy to strojenie użytkownikom, którzy nie do końca wiedzą co robią. Automatyczne bądź fabryczne ustawienie niemal zawsze jest najlepiej dostosowane do specyfiki użytkowanego wyświetlacza.