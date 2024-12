Masowy atak hakerski na wtyczki twojej przeglądarki. Ponad pół miliona ofiar

A to za sprawą zmasowanego ataku hakerskiego, jaki został dokonany na kilka popularnych rozszerzeń dla przeglądarki Google Chrome. Jak poinformował serwis Hacker News, w ciągu ostatnich kilku dni doszło do kilku ataków na deweloperów wtyczek dostępnych w Chrome Web Store. Atak został dokonany poprzez kampanię phishingową, dzięki której hakerzy otrzymali dostęp do wewnętrznych struktur firm. To z kolei pozwoliło im wprowadzić do wtyczek złośliwy kod wykradający pliki cookie i dający dostęp do przeglądarek niczego nieświadomych internautów.