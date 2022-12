Oto najlepsze wtyczki do Chrome w 2022 roku. Zobacz, co warto zainstalować

RoPro to wtyczka od gracza dla graczy Roblox, która dodaje do oficjalnej strony gry Roblox.com wiele przydatnych funkcji. RoPro swym użytkownikom oferuje m.in. wirtualną piaskownicę do tworzenia awatarów, dostosowywanie motywów na profilu, filtry serwerów czy dołączanie do losowych gier i serwerów.