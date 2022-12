Jest nowa beta Chrome 109. Google sypnął świetnymi nowościami

Google chce obejść niektóre z tych problemów za pomocą First-Party Sets, którego zaktualizowana wersja nadchodzi do Chrome. First-Party Sets to rozwiązanie zaproponowane przez Google, dzięki którym powiązane witryny będą mogły dzielić się tym samym zestawem danych pozyskanym od użytkownika. Witryny będą musiały wyraźnie zaznaczyć przeglądarce, że należą do tej samej organizacji pomimo posiadania różnych domen lub adresów (np. amazon.pl i amazon.de). By to zrobić, Google udostępni właścicielom witryn repozytorium na Githubie, do którego będą mogli oni dodawać swoje witryny. Dodane w ten sposób witryny będą mogły udostępniać i pobierać pliki od innych, dodanych witryn.